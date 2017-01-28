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HDP'li Hüda Kaya Diyarbakır Adliyesi'nde

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, () - HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dün Afyon'da gözaltına alındıktan sonra bugün Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Diyarbakır...

HDP'li Hüda Kaya Diyarbakır Adliyesi'nde

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, () - HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dün Afyon'da gözaltına alındıktan sonra bugün Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, dün Afyon'da gözaltına alındı. Akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Hava Limanı'na getirilen HDP'li Kaya, hava muhalefeti nedeniyle uzun süre burada bekletildi. Kaya, öğlen saatlerinde Diyarbakır'a getirilerek, saat 16.00 sıralarında da sıkı güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı. Kaya'nın savcılıktaki işlemleri sürerken, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Feleknaz Uca ve Sibel Yiğitalp, Kaya'nın Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldığını sosyal paylaşım sitesi twitter'den takipçilerine duyurdu. 

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