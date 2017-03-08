HDP'li Ferhat Encü'nün tutukluluğunun devamına karar verildi

Felat BOZARSLAN/ŞIRNAK, () - HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü hakkında, yargılandığı Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutukluluğunun devamına karar verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve hakkında Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'Örgüt propagandası yapma' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına 15 Şubat günü Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen, savcılığın itirazı üzerine 17 Şubat günü Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile yeniden tutuklanan Milletvekili Ferhat Encü, Kocaeli F tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı.

ENCÜ, HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VEREN MAHKEMEYE TEŞEKKÜR ETTİ

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakkındaki iddialara karşı savunması sorulan Milletvekili Ferhat Encü, tahliye kararına itiraz eden savcıya ve kendisini tekrar tutuklayan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne teşekkür ettiğini belirterek, "Biz ilk günden beri bu yargılamaların siyasi bir nedene dayandığını söylüyoruz. Bu sözlerimiz bundan daha iyi somutlaştırılamazdı. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Yargının muhalefeti sindirmek amacıyla kullanılabilecek bir sopa olmadığını belirten Encü, "Bizler kendimiz için siyaset yapmıyoruz. Bu ülkede yaşayan herkesin ihlal edilen haklarını dile getirmekle, yapılan hak ihlallerinin önüne geçmekle, halkın sesi olmakla yükümlüyüz. Bu davada yargılanan ben değilim, Şırnak halkının iradesidir. Mahkemenizin verdiği tahliye kararından sonra iki gün geçmeden tekrar tutuklanmam ise çok açık bir şekilde şahsıma yönelik değil, sizin mahkemenize yöneliktir. Nasıl milletvekili olarak benim yasama yetkim gasp edilmiş ise, sizin de yargılama yetkiniz gasp edilmiştir. Savcı nasıl iddianamede niyet okuması yaparak irademi yok saydıysa, maalesef Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi de mahkemenizin yerine geçmiş ve heyetinizin iradesini yok saymıştır. Bu dava ile ilgili olarak benim hakkımda karar verebilecek tek yer sizin mahkemenizdir; Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi değildir" dedi.

HDP Milletvekili Encü, savcılığın tahliyesine yaptığı itiraz ile kendisi hakkında tutuklama kararı veren Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinin içinde kendisinin de görüşlerinin bulunduğu bir habere atılan başlık nedeniyle bunu suç sayıp hakkında karar verdiğini söyledi. Encü, "İçerisinde benim görüşlerime de yer verilen bir haberi retweet ederek paylaştım. Teknik nedenlerden kaynaklı olarak bu paylaşımda basın kuruluşunun kendisinin seçtiği başlık görülmektedir. İlk duruşmada da açıklamıştık, bu haber nedeniyle hakkımda başlatılan bir soruşturma, açılan bir dava yoktur. İddianamede de bu haber nedeniyle suçlanmıyorum. Bu haber hakkında bir açıklama yapmak durumunda değilim. Bu haberde, esasen güncel bir konu üzerine benim yaptığım siyasal bir değerlendirmeye yer verilmektedir. O sırada İdil ilçesinde sokağa çıkma yasağı devam ediyordu ve ben de ilçedeydim. Değerlendirmelerim de güncel bir konu olan sokağa çıkma yasakları üzerineydi. Bir siyasetçi olarak değerlendirme yaparken olayların nedenlerine bakmak zorundayım. Neden-sonuç ilişkisi, sorunları çözebilmek için bize yol gösterecek pusuladır. Bu yüzden de neden-sonuç ilişkisine bakmak temel bir sorumluluktur. Çünkü eğer bunu gözden kaçırırsak, toplumsal düzenin sağlanmasına, bizi bir arada tutacak toplumsal dokunun örülmesine katkı sağlayamayız. Yargının onuru, adalete olan güvenin sağlanması adına sizden karar bekliyorum" dedi.

Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Şubat günü tahliye ettiği Ferhat Encü'nün tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.