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HDP'li Bilgen'in dosyası Ankara'ya gönderildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,() - HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun 6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan Kobani olayları öncesi yaptığı sokağa çıkma çağrısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ocak’ta tutuklanan ve hakkında...

HDP'li Bilgen'in dosyası Ankara'ya gönderildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,() - HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun 6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan Kobani olayları öncesi yaptığı sokağa çıkma çağrısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ocak’ta tutuklanan ve hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in dava dosyası yetkisizlik kararı ile Ankara'ya gönderildi.
HDP Milletvekili Ayhan Bilgen hakkındaki iddianameyi kabul eden Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın ikamet ettiği Ankara’da gözaltına alınmasını gerekçe göstererek, dosyayı yetkisizlik kararı ile Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bilgen'in işlediği iddia edilen 'Terör örgütüne üye olmak' suçunun son işlendiği yerin Ankara olduğunu belirten mahkeme, sürekliliği olan suçun sürekliliğinin sanığın gözaltına alındığı Ankara'da kesildiğini kaydetti. Bu gerekçelerle yetkisizlik kararı verildiğini belirten mahkeme, Bilgen'in iddianamede yer alan suçlamalardan yargılanması için dosyanın yetkili ve görevli Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildiğini ifade etti.

 

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