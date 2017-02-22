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HDP'li Beştaş hakkında 23 yıl hapis istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Ocak günü tutuklanan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında  23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır...

HDP'li Beştaş hakkında 23 yıl hapis istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Ocak günü tutuklanan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında  23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ocak günü gözaltına alınan, aynı gün adli kontrol şartı ile serbest bırakılan, savcılık itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılarak, 30 Ocak günü tutuklanan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Beştaş'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Suç işlemeye alanen tahrik etmek', 'Toplantı ve yürüyüşün zorla dağıtılması', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' ve 'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçlarından 8 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi. 
 

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