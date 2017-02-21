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HDP'li Baluken'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan, 30 Ocak'taki ilk duruşmada ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında savcılığın itirazı...

HDP'li Baluken'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan, 30 Ocak'taki ilk duruşmada ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklanmasına yönelik çıkarılan yakalama kararına yapılan itiraz reddedildi.
Ankara'da bugün tedavi gördüğü hastaneden çıkarken, hakkında çıkarılan tutuklama kararı nedeniyle gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in tutuklanmasına yapılan itiraz, Diyarbakır 1'inci ve 2'inci Ağır Ceza Mahkemelerinde reddedildi. Tutuklama kararı veren 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı redetmesi üzerine başvurulan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi de verdiği kararda, "Yapılan incelemede, sanık İdris Baluken hakkında verilen Diyarbakır 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 Şubat 2017 tarihli 2017/90 D. İş sayılı yakalama emri kararının usule ve yasa ugyun olduğu anlaşılmakla, yapılan itirazın reddine" diye karar verdi.
ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLANDI
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Milletvekili İdris Baluken, 30 Ocak günü görülen ilk duruşmada, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay kararı gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti. Tahliye kararı üzerine savcılık yargılamanın yapıldığı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin üst mahkemesi konumunda olan Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ederek, Baluken'in tekrar tutuklanmasını istedi. Talebi değerlendiren 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar vermişti.

 

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