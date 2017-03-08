Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

HDP'li Baluken, Demirel ve Taşçıer hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - HDP Milletvekilleri İdris Baluken, Çağlar Demirel ve İmam Taşçıer hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük...

HDP'li Baluken, Demirel ve Taşçıer hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - HDP Milletvekilleri İdris Baluken, Çağlar Demirel ve İmam Taşçıer hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama' suçlarından 3.5 ile 10 yıla arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.
HDP'nin tutuklu Milletvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel ile İmam Taşçıer hakkında, 10 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde devam eden hendek-barikat operasyonlarını protesto eylemi sırasında yaptıkları konuşma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan ve Diyarbakır 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 3 milletvekilinin 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama' suçlarından 3.5 ile 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
BAŞBAKAN DAVUTOĞLU'NA HAEKARET
İddianamede Çağlar Demirel, İmam Taşçıer ve İdris Baluken'in PKK terör örgütüne yakın bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programda yaptıkları konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide ettikleri belirtildi. Şüpheli İmam Taşçıer'in, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın, şüpheli İdris Baluken'in ise Türkiye Cumhuriyet Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun onur, şeref ve saygınlıklarına saldırdığını kaydeden savcı, şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediğini belirtti. 
HDP'li 3 milletvekilinin bu suçlardan yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.