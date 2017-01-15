HDP'li Aydoğan'ın tutuklandığı davanın dosyası Diyarbakır'a gönderildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - HDP Milletvekili Nursel Aydoğan'ın 4 Kasım günü tutuklandığı soruşturmanın sonunda açılan davanın dosyası, Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'yetkisizlik' kararı ile Diyarbakır'a gönderildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanan HDP Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianameyi kabul eden Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nursel Aydoğan'ın dosyasını 'yetkisizlik' kararı ile Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi kararında, sanığın işlediği iddia edilen suçların yerinin ve bu suçların son bulduğu yerin Diyarbakır olduğu gerekçe gösterildi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Nursel Aydoğan, 2011 yılında Diyarbakır’da katıldığı 5 ayrı basın açıklaması, yürüyüş ve cenaze töreni nedeniyle Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce geçen cuma günü de 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.