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HDP'li Aydeniz, kaygan zeminde kayan polisle birlikte yere düştü

DİYARBAKIR'da, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’nin yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediğini iddia edip açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen gruba,...

HDP'li Aydeniz, kaygan zeminde kayan polisle birlikte yere düştü
DİYARBAKIR'da, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’nin yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediğini iddia edip açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Grupta bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, kaygan zeminde kayan polisle birlikte yere düştü.
​Terör örgütü Abdullah Öcalan için açlık grevini 100 gündür sürdüren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP'li bir grup Seyrantepe Bulvarı'nda bir araya geldi. Her türlü etkinlik ve yürüyüşün yasak olduğu kentte, polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yürüyüşe katılmak için Diyarbakır'a gelen gruptaki HDP Milletvekili Salihe Aydeniz, her türlü etkinliğin valilik tarafından yasaklandığı uyarısını yapan polis müdürüyle tartıştı. Polis müdürünü 'Dokunma bana' diyerek iten ve "Terbiyeli ol biraz, saygılı ol" diyen Aydeniz, polis barikatını yan taraftan geçmeye çalıştı. Polis müdürünün "Ya lütfen ama" diyerek uyardığı Aydeniz'in arkasından yürüyen polislerden biri elindeki kask ve copla kaygan zeminde kayıp Aydeniz ile birlikte yere düştü. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından ayağa kalkan Aydeniz, kontrol amacıyla yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Aydeniz'in yapılan kontrolünde sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polis ekipleri yapılmak istenen yürüyüşe izin vermedi. 
POLİSİN KOLUNU ISIRMIŞTI
Aydeniz hakkında, Çarşamba günü Van'da yürüyüşe izin vermeyen bir polisin kolunu ısırdığı için başlatılmıştı.

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