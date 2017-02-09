HDP'li 4 milletvekili hakkında terör fezlekesi

VAN'da PKK'lı teröristlerin cenazelerine ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşlere katıldıkları gerekçesiyle HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan, Nadir Yıldırım, Tuğba Hezer Öztürk ile Bedia Özgökçe Ertan'in dokunulmazlıklarının kaldırılması için Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı.

Anayasa'nın 83'üncü maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. Fezlekelerde HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan, Nadir Yıldırım, Tuğba Hezer Öztürk ile Bedia Özgökçe Ertan'ın, teröristlerin cenaze ve taziyeleri ile terör örgütü elebaşı Öcalan için düzenlenen yürüyüşlere katıldıkları belirtildi. Milletvekilleri Botan, Yıldırım, Öztürk ve Ertan'ın halen milletvekili olmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83'üncü maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip oldukları belirtilen fezlekelerde, belirtilen suçlardan dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesinin TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılması şartına bağlı olduğuna, bu nedenle de fezlekelerin ekleriyle gönderildiği belirtildi.

ÖZTÜRK YURT DIŞINDA

Öte yandan Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanan milletvekilleri arasında bulunan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün yurt dışında olduğu tespit edildi. Hakkında, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 2 dava açılan Öztürk için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 70 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



