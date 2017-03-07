HDP il eş başkanı tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP il eş başkanı Erkan Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
HDP il eş başkanı Erkan Şahin, geçen cuma günü savcılık tarafından PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan Şahin, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan Şahin, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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