HDP Hakkari milletvekillerinin dosyası Diyarbakır'a alındı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - HAKKARİ'de, haklarında dava açılan tutuklu HDP milletvekilleri Selma Irmak, Abdullah Zeydan ve Nihat Akdoğan'ın dosyaları güvenlik gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a alınırken, Diyarbakır'da haklarında dava açılan görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in davalarının ise başka ile alınması için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığı belirtildi. Birleştirilen Kışanak ve Tuncel'in davalarının hangi ilde görüleceği ile ilgili kararı Yargıtay'ın ilgili dairesi verecek.

Hakkari'de haklarında açılan soruşturmalar nedeniyle 4 ve 7 Kasım'da tutuklanan HDP milletvekilleri Selma Irmak, Abdullah Zeydan ve Nihat Akdoğan'ın dosyaları Hakkari Başsavcılığının, milletvekillerinin duruşmaya getirilmesinin 'güvenlik açısından riskli' olduğu gerekçesi ile başka bir ile nakledilmesi talebini Adalet Bakanlığına iletmesinden sonra dosyalar Diyarbakır'a alındı. Yargıtay'ın ilgili dairesi tarafından HDP'li 3 vekil ile ilgili bu karar verilirken, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi ise, görevden alınan tutuklu Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel'in davalarını birleştirerek, bu davaların Diyarbakır'da yapılması halinde 'kamu güvenliği açısından tehlike' yaratacağı gerekçesiyle Başsavcılık üzerinden bu davaların başka ilde görülmesi için Adalet Bakanlığına başvurdu.

Diyarbakır'da 25 Ocak'ta görülmeye başlanacak olan Kışanak ve Tuncel davası ile ilgili kararı Yargıtay'ın vereceği belirtildi.

TUTUKLU SİYASETÇİLER VE KIŞANAK İÇİN NE KADAR HAPİS İSTENİYOR

Diyarbakır'da yargılanacak olan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan 20 yıla kadar, Milletvekili Nihat Akdoğan hakkında 85 yıla kadar ve Milletvekili Selma Irmak hakkında ise 105 yıla kadar hapis isteniyor. Davalarının güvenlik gerekçesiyle başka ile gitmesi talep edilen görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak 230 yıla kadar, DBP Eş Genel başkanı Sabahat Tuncel ise 135 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.