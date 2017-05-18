HDP Bilecik İl Başkanı Bedevi'ye 3 yıl 9 ay hapis cezası

Cafer ELMAS/BİLECİK,() - HDP Bilecik İl Başkanı Ekrem Bedevi, terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklu yargılandığı mahkemece 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.

HDP İl Başkanı Ekrem Bedevi, geçen 29 Mart'ta Bilecik'in Bozüyük İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapmakla suçlanan Ekrem Bedevi, 31 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekrem Bedevi hakkında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Terör örgütü üyesi olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından dava açıldı. Bedevi, Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ekrem Bedevi'yi örgüt üyesi suçundan beraat ettirdi, terör örgütü propagandası yapmak suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıp tahliyesine karar verdi.

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