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HDP Alanya ilçe eski eş başkanı tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan HDP İlçe eski Eş Başkanı Fahrettin Kiraz, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Terör örgütü PKK/KCK propagandası...

HDP Alanya ilçe eski eş başkanı tutuklandı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan HDP İlçe eski Eş Başkanı Fahrettin Kiraz, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan HDP Alanya İlçe eski Eş Başkanı Fahrettin Kiraz, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dün akşam yol kontrolünde durdurulan araçta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kiraz, Alanya Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Fahrettin Kiraz, 14 Nisan 2017 tarihinde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandıktan sonra serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanmaya devam eden Kiraz hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

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