HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir : Kadınların hayata sahip çıkma umudu 'hayır'da çoğalacak

ANKARA, () - HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, "Gündelik yaşam olanaklarımızın, özgürlüğümüzün güvenlik iddialarıyla değersizleştirilmesine 'hayır' diyeceğiz. Kadınların hayata sahip çıkma umudu 'hayır'da çoğalacak." dedi.

Sadece kadın milletvekilleri ve kadın konukların katılımıyla gerçekleştirilen HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Taşdemir, partilerine yönelik "tasfiye konseptinin" devrede olduğunu belirterek, ""Merve Kavakçı'yı Meclis kürsüsüne çıkarmayan zihniyet ile Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğini sessiz, sedasız bir kumpasla Mecliste düşüren zinniyet aynı zihniyettir." diye konuştu.

Siyasi iktidarın darbe girişimini fırsata çevirerek kadınların kazanımlarına el koyduğunu iddia eden Taşdemir, terör soruşturması kapsamında kayyum atanan belediyelerde yapılan ilk işin, kadın kurumlarının kapatılması ve kadınların işten çıkarılması olduğunu dile getirdi.

Taşdemir,"Gündelik yaşam olanaklarımızın, özgürlüğümüzün güvenlik iddialarıyla değersizleştirilmesine 'hayır' diyeceğiz. Kadınların hayata sahip çıkma umudu 'hayır'da çoğalacak. Bizler, kadınlar olarak bu hükümete güvenmiyoruz. Kadına yönelik şiddet, kadın yoksulluğu arttı. Kadınların istihdam alanlarındaki oranları 14 yıllık politikada açıkça görünmektedir. Biz bu politikaların, kadınların hayatını nasıl bir cendereye çevirdiğini biliyoruz. Kadınlar, iktidarın politikalarını kendileri için güvensiz görüyorlar. Muhalefet eden kadınlar, kadın kimlikleri üzerinden aşağılanıyor. Mevcut iktidarda kadınlara, annelik ve aile dışında bir toplumsal alan bırakmıyor." dedi.