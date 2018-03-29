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Hazro'da askeri araca roketatarlı saldırı: 6 yaralı (2)

VALİLİK: 6 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK Diyarbakır Valiliği, Hazro ilçesinde, PKK'lı teröristlerin mayın ve patlayıcı taramasından dönen güvenlik güçlerine yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle...

Hazro'da askeri araca roketatarlı saldırı: 6 yaralı (2)

VALİLİK: 6 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Diyarbakır Valiliği, Hazro ilçesinde, PKK'lı teröristlerin mayın ve patlayıcı taramasından dönen güvenlik güçlerine yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz Hazro ilçesinde mayın/el yapımı patlayıcı araması sonrası güvenlik kuvvetlerimize, 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 13.30 sıralarında, 3 kişi oldukları değerlendirilen terörist grup tarafından roketatarlı ve silahlı saldırıda bulunulmuştur. Söz konusu saldırı neticesinde, 6 güvenlik personeli hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı güvenlik personelimiz Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ivedi olarak tedavilerine başlanmıştır. Olayın faili teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon devam etmektedir."

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