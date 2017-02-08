Hazro'da 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Hazro İlçesi'nin Yazgı Köyü'nde jandarma ekipleri samanlığa gizlenmiş piyasa değeri 55 bin lira olan 11 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Hazro İlçesi'ne bağlı Yazgı Köyü'nde oturan eden bir kişinin sigara kaçakçılığı yaptığı yönündeki bilgiler üzerine operasyon düzenlendi. Bu konuda Diyarbakır Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Yazgı Köyü'nde ikamet eden şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde icra edilen arama neticesinde; şüpheli şahsın evinin hemen yanında bulunan saman yığınının içerisine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 55 bin TL olan toplam 11 bin paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen bandrolsüz kaçak sigaralara el konulmuş, olay ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

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