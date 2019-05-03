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Hazine arazilerini talan ettiği iddiasıyla 17 şüpheli adliyede

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Didim ilçesindeki Hazine arazilerini talan ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, 5 kamu çalışanının aralarında bulunduğu 17 kişi, adliyeye sevk edildi. Didim'de, Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait Hazine...

Hazine arazilerini talan ettiği iddiasıyla 17 şüpheli adliyede

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Didim ilçesindeki Hazine arazilerini talan ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, 5 kamu çalışanının aralarında bulunduğu 17 kişi, adliyeye sevk edildi.
Didim'de, Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait Hazine arazilerinin usulsüz olarak işgal edildiği iddiası üzerine Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, çarşamba günü 5'inci kez operasyon düzenlendi. Aydın merkezli son operasyonda Ankara, İzmir, Mardin ve İstanbul'da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet almak- vermek' ve 'nitelikli dolandırıcılık suçlarından' 5'i kamu görevlisi 17 şüpheli gözaltına alındı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları tamamlanan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nde görevli şube müdürü A.Y., Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda görevli uzman memurlar S.Y.K. ve M.S.Y., İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli mühendis Ö.Ü. ve Didim Emlak Müdürlüğü personeli M.A.'nın da aralarında yer aldığı 17 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

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