Hazine ararken göçük altında kalan kişinin cesedi çıkarıldı (2)

KUYUDAN CESEDİ ÇIKARILDI

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde daha önce kazılan 70 metre derinliğinde kuyuda define ararken meydana gelen göçük altında kalan 28 yaşındaki Selman Kılıç'ın kurtarılması için ekiplerin yürüttüğü çalışma, onu kurtarmaya yetmedi.

Define aramak için girdiği kuyuda dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan ve kurtarılması için 30 kişililik AFAD ekibinin çalıştığı 28 yaşındaki Selman Kılıç'ın bugün saat 16.00 sıralarında kuyudan çıkarılan cesedi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI