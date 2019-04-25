Hayvanlarını otlatmak için evden çıkan kişinin gölette cansız bedeni bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkan ve geri dönmeyen Vural İbili'nin (28) cansız bedeni gölette bulundu.Olay, sabah saatlerinde Oğlakkayası Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanları otlatmak içinevden ayrılan Vural İbili, geri dönmedi. Durumu fark eden yakınları çevrede arama yaptı ancak İbili'nin izine rastlayamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi İbili'yi arama çalışmaları başlattı. Mahalle yakın gölette arama yapan ekipler, cep telefonu, yağmurluk ve değnek bulundu. Ekipler çalışmalarını bu bölgede genişlettti, gölette yapılan aramada Vural İbili'nin cansız bedenine ulaşıldı.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İbili'nin cesedi hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI