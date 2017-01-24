Hayvanları otlatırken havan mermisi buldu

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de eski atış alanında çoban tarafından bulunan havan mermisi kontrollü imha edildi.

Toprakkale İlçesi Büyüktüysüz Köyü'nde çobanlık yapan 30 yaşındaki A.D., dün saat 14.30 sıralarında hayvan otlatırken havan mermisi gördü. Toprakkale İlçe Jandarma Karakolu ekipleri ihbar üzerine 1990'lı yıllarda ağır silah atış alanı olarak kullanılan bölgeye gelip çevre güvenliği aldı. Havan mermisinin eski ve paslı olduğu, üzerinde herhangi bir yazı ve seri numarası olmadığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenen bomba uzmanı, havan mermisini kontrollü olarak imha etti.