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Hayvanları için depoladığı ot yandı, bayramı zehir oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Germencik ilçesinde besici Gökhan Cinbaş'a ait ot deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 8 bin paket ot ile 2 römork yanarken, 250 bin liralık hasar oluştu. Turanlar Mahallesi'nde...

Hayvanları için depoladığı ot yandı, bayramı zehir oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Germencik ilçesinde besici Gökhan Cinbaş'a ait ot deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 8 bin paket ot ile 2 römork yanarken, 250 bin liralık hasar oluştu.
Turanlar Mahallesi'nde besici Gökhan Cinbaş'a ait ot deposunda, bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Yangını öğrenen Cinbaş da olay yerine koştu. Gökhan Cinbaş, yangını büyük üzüntü içinde izledi. Kısa sürede depoya ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, Cinbaş'ın hayvanları için depoda tuttuğu 5 bin paket arpa otu ve 3 bin paket fiğ otu ile 2 römork yandı.
Ramazan Bayramı arifesinde hayvanlarının yeminin kül olduğunu belirten Gökhan Cinbaş, "250 bin TL'lik zararım var. Bayram öncesi tüm emeklerim boşa gitti. Çok üzgünüm" dedi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mahmut Serdar Adanır, "Ekiplerimiz yoğun duman ile yangının verdiği zorluklarla mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" diye konuştu.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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