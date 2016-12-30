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Hayvanlara yiyecek bırakmak için gittiği ormanda kayboldu, 3 saat sonra bulundu

BURSA'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakmak için gittiği ormanda kaybolan İbrahim A.'yı, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtardı. Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi'nde oturan İbrahim...

Hayvanlara yiyecek bırakmak için gittiği ormanda kayboldu, 3 saat sonra bulundu
BURSA'da sokak hayvanlarına yiyecek bırakmak için gittiği ormanda kaybolan İbrahim A.'yı, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtardı.
Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi'nde oturan İbrahim A, sokak hayvanlarına yiyecek bırakmak için 16 SCA 38 plakalı otomobiliyle gittiği Kuruçeşme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, yoğun kar yağışı ve sisten dolayı kayboldu. İbrahim A'dan uzun süre haber alamayan eşi E.A, Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesabına eşinin kaybolduğu yönünde mesaj gönderdi.
Bunun üzerine Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, bölgede arama-kurtarma operasyonu başlattı. Yoğun sis ve yer yer kar kalındığı 1 metreyi bulan bölgede ekipler, önce İbrahim A'nın otomobilini buldu. Aramalarını yoğunlaştıran ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından İbrahim A.'ya ulaştı. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan İ.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede kar yağışı nedeniyle mahsur kalan otomobili de ekipler tarafından kurtarıldı.
Ekipler tarafından evine getirilen İbrahim A.'nın kış aylarında ormanlık alanlara giderek sokak hayvanlarına yiyecek bıraktığı öğrenildi.



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