Hayvan tacirinin öldürülmesinde 1 tutuklama

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da, hayvan taciri 33 yaşındaki Kadir Dalkavukoğlu'nun, geçen 23 Kasım'da tabanca ile öldürülmesiyle ilgili 32 yaşındaki Mahir O. gözaltına alınarak tutuklandı.

Kastamonu'nun Kıyık Köyü'nde oturan Kadir Dalkavukoğlu, kamyonuyla hayvan pazarından dönerken köy yolunda silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş ettiği Kadir Dalkavukoğlu, seyir halindeki kamyonunda hayatını kaybetti. Cinayetin ardından soruşturma başlatan jandarma, 1 ay sonra şüpheli olarak Kadir Dalkavukoğlu'nun arkadaşı Mahir O.'yu gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mahir A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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