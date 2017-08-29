Hayvan pazarından çalınan kurbanlık inek bulundu

Durmuş SEVİNDİK- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ta kurulan hayvan pazarından 4 gün önce çalınan 700 kilo ağırlığında 10 bin lira değerinde inek, polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Polis, hayvan pazarında çaycılık yapan hırsızlık zanlısı M.K.’yi gözaltına aldı.

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 69 Ambarları Mevkii’ndeki hayvan pazarında geçen cuma günü meydana gelen olayda, Çankırı’nın Kurşunlu İlçesi’nden 31 büyükbaş hayvanla gelen 62 yaşındaki Metin Karakaya’nın ineği çalındı. Polisin yaptığı araştırmada inek, hayvan pazarına yakın bir evin ahırında bulundu. Olayda, evin sahibi aynı zamanda hayvan pazarında çaycılık yaptığı belirlenen M.K., gözaltına alındı. 50 yıldır hayvancılıkla uğraşan Karakaya, ineğinin bulunmasına çok sevindiğini belirterek, şöyle dedi:

"Cuma sabahı saat 03.30’da hayvan duruyordu. Arabada bir süre uyuduktan sonra 06.00’da kalktığımda ineğin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdim. Polisin yaptığı araştırmada, kurban pazarına yakın bir evin ahırında bir inek olduğu belirlenmiş. Beni de teşhis amaçlı ahıra götürdüler. Hayvanın kulağındaki küpeyi kesmişle, tırnak izi ve ağırlığından hayvanımı tanıdım. Sonra hayvanı pazara getirdik. Kurban pazarında çay ocağı işleten kişiden şüphelenmişler. O kişi, polisi görünce kaçmış sonra az ileride bahçe içerisinde yakaladılar. Bu tür hırsızlığın yaşanmaması için hayvan satıcılarını mutlaka uyanık olmalarını, nöbet tutmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü burası güvenlikli değil."

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