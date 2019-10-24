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Hayvan otlatmaya gitti, kayalıklardan düşüp öldü
KONYA'nın Hadim ilçesinde araziye hayvanları otlatmaya giden Ahmet Güneş (55), ölü bulundu. Güneş'in kayalıklardan düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dolhanlar Mahallesi'ndeki dağlık...
GÜVENLİK 24.10.2019, 12:52
KONYA'nın Hadim ilçesinde araziye hayvanları otlatmaya giden Ahmet Güneş (55), ölü bulundu. Güneş'in kayalıklardan düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dolhanlar Mahallesi'ndeki dağlık arazide meydana geldi. İdidaya göre, küçükbaş hayvanlarını araziye otlatmaya götüren Ahmet Güneş akşam saatlerinde geri dönmedi. Aile üyeleri ve vatandaşlar Güneş'i aramaya çıktı. Ahmet Güneş, arazide ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu Güneş'in kayalıklardan düşerek öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dolhanlar Mahallesi'ndeki dağlık arazide meydana geldi. İdidaya göre, küçükbaş hayvanlarını araziye otlatmaya götüren Ahmet Güneş akşam saatlerinde geri dönmedi. Aile üyeleri ve vatandaşlar Güneş'i aramaya çıktı. Ahmet Güneş, arazide ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu Güneş'in kayalıklardan düşerek öldüğü tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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