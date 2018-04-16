Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...

Hayvan otlatırken kaybolan kadının cesedi bulundu

BOLU’nun Gerede ilçesinde, hayvan otlatırken kaybolan Müesser Dursun’un (78) cesedi bulundu. Gerede ilçesine bağlı Örenci köyünde dün hayvan otlatırken kaybolan Müesser Dursun'un yakınları, durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD...

Hayvan otlatırken kaybolan kadının cesedi bulundu
BOLU’nun Gerede ilçesinde, hayvan otlatırken kaybolan Müesser Dursun’un (78) cesedi bulundu.
Gerede ilçesine bağlı Örenci köyünde dün hayvan otlatırken kaybolan Müesser Dursun'un yakınları, durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede çalışma başlattı. AFAD'ın talebi üzerine bölgeye Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 kişilik dalgıç timi sevk edildi. Dalgıç timinin Gerede Çayı içinde yaptığı aramada, yaşlı kadının cesedi kaybolduğu yerin yaklaşık 1,5 kilometre uzağında bulundu. Cenaze, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314