Hayvan otlatan kardeşlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Taha AYHAN/YAZIHAN (Malatya), ()- MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, hayvan otlatmaya çıkan 2 kardeşin üzerine yıldırım düştü. Olayda Halil Öztürk (19) hayatını kaybederken, kardeşi Dayip Öztürk (17) ise yaralandı.

Olay, akşam akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erecek Mahallesi İbocuk mevkiinde meydana geldi. Kardeşler Halil ile Dayip hayvanlarını otlatmaya çıktı. Sağanak yağışın ardından iki kardeşin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Halil Öztürk hayatını kaybederken, kardeşi Dayip Öztürk ise yaralandı. Dayip Öztürk'ün haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Dayip Öztürk'ü Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Halil Öztürk'ün cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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