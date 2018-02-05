Hayvan hırsızlarına ceza yağdı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da küçük ve büyükbaş hayvan hırsızlığına karışan 11 sanığa ceza yağdı. 212 hayvanı çaldıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklara ceza yağdı.

Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Kemer, Manavgat ve Serik ilçelerinde 21 Eylül 2014 ile 27 Mart 2015 tarihleri arasında, 25 kişiye ait 43 büyükbaş, 169 küçükbaş olmak üzere 212 hayvanı çalan hırsızların yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesinde, hayvan hırsızlığına karışan sanıkların, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' ve 'mala zarar vermek' suçlarından cezalandırılması istendi.

Suç örgütünün liderliklerini Müslüm Y. ve Nuri T. ile yöneticiliğini Mahmut Y. ile Hasan Ş.'in yaptığı vurgulanan iddianamede, Müslüm Y.'un ikametgahı da suç örgütünün faaliyet merkezi olarak belirtildi. Çalınan tüm hayvanların bu merkezde kesilip, yüzülüp, parçalandıktan sonra kasaplara satıldığı, hırsızlık suçlarını gerçekleştiren grubun çalınan hayvanları Müslüm Y.'a teslim edip karşılığında paralarını aldıkları vurgulanan iddianamede, ayrıca Nuri T.'nın bu grubu yönettiği ifade edildi. Nuri T.'nın hırsızlık öncesinde çalınacak hayvanların tespiti için keşif yaptığı ve yine suç örgütü üyeleri ile bizzat hırsızlık suçlarını gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. Nuri T.'nın yönettiği grupta örgüt üyesi olarak Mahmut S., Süleyman T., İsmail T., Ali Ç., Şahan S., Veli C. ve Uğur K.'nin faaliyet gösterdikleri belirtildi.

Duruşmada mağduriyetlerini dile getiren köylüler, zor şartlarda hayvancılık yaptıklarını, hayvanlarının çalınması ile perişan olduklarını söyleyerek, zararlarının karşılanmamasından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Köylüler hırsızların en ağır cezayı almalarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'nitelikli hırsızlık' suçundan örgüt liderleri olarak faaliyet gösteren Nuri T.'ya 172 yıl 6 ay, Müslüm Y., Mahmut Y. ve Hasan Ş.'e 165'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Nuri T.'yi ayrıca 'konut dokunulmazlığını ihlal'den 22 yıl 6 ay, 'mala zarar vermek'ten de 4 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. Mahmut S. 'hırsızlık'tan 172 yıl 6 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal'den 22 yıl 6 ay, 'mala zarar vermek'ten 4 yıl, Ali Ç. 'hırsızlık'tan 75 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal'den 17 yıl, 'mala zarar vermek'ten 2 yıl 1 ay, Süleyman T. 'hırsızlık'tan 75 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal'den 2 yıl 6 ay, Şahan S. 'hırsızlık'tan 30 yıl 6 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal'den 2 yıl 6 ay, İsmail T. 'hırsızlık'tan 22 yıl 6 ay, Veli C. 'hırsızlık'tan 22 yıl 6 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal'den 2 yıl 6 ay, 'mala zarar vermek'ten 7 ay 15 gün, Uğur K. 'hırsızlık'tan 7 yıl 6 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal'den 2 yıl 6 ay, 'mala zarar vermek'ten 7 ay 15 gün hapse mahkum edildi.