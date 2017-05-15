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Hayvan hırsızları, muhtar ve mahalleli tarafından yakalandı

Yaşar COŞKUN/KONYA, () - KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi, muhtar ve mahalleli tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Olay, Ketenli Mahallesi Uluören Yaylası’nda meydana...

Hayvan hırsızları, muhtar ve mahalleli tarafından yakalandı

Yaşar COŞKUN/KONYA, () - KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi, muhtar ve mahalleli tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.
Olay, Ketenli Mahallesi Uluören Yaylası’nda meydana geldi. Arazide sürü otlatan çobanlar 3 kişinin çalıların arasından hayvanları gözetlediğini gördü. Daha sonra şüphelilerin beyaz bir ineği araca bindirip hızla uzaklaştıklarını fark eden çobanlar cep telefonu ile mahalle muhtarı Ömer Gödekoğlu’nu arayarak durumu anlattı. Şüphelilerin Ketenli Mahallesi’ne doğru gittiğini öğrenen muhtar, jandarmaya bilgi verdikten sonra beraberindeki mahalleli ve koruma bekçisi ile birlikte yolu kapattı. Geldikleri yolun traktörle kesildiğini gören şüpheliler, araçtan inerek kaçmaya başladı. Muhtar ve mahalleli tarafından kovalanan 3 şüpheli kısa sürede yakalanarak olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin kullandığı araçta, mahalledeki Şeref İğdeci’ye ait 2 inek ve sahipsiz bir inekle birlikte bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan İbrahim Y. ve iki oğlu, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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