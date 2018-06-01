Hayvan hırsızları kamyonda yakalandı

VAN, () - VAN'ın Gürpınar ilçesinde, ağıldan 8 küçükbaş çalan 3 hayvan hırsızı, jandarma tarafından durdurulan kamyonda yakalandı.

İlçeye bağlı Yurtbaşı Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan bir kişinin ağılından, 2 gün önce, 8 küçükbaş çalındı. İhbar üzerine araştırma başlatan Gürpınar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışma sonucu 3 hayvan hırsızını tespit etti. Van merkeze satmak için götürülen küçükbaşların yüklü, hırsızların da içinde olduğu kamyon, jandarma ekiplerince takibe alındı. Gürpınar ilçesi girişinde durdurulan kamyondaki 8 küçükbaş alınıp, sahibine teslim edildi. Hayvanları çaldığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.



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