Hayrat'ta kamyonet dereye uçtu: 7 yaralı

TRABZON'un Hayrat ilçesinde, yola devrilen beton mikserine çarpmamak için manevra yapan kamyonet dereye uçtu. Kazada, 7 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.00 sıralarında Hayrat-Of ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Ergün Yeşilyurt'un kullandığı 61 FR 399 plakalı kamyonet, yola devrilen beton mikserine çarpmamak için manevra yaptı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dereye uçtu. Kazada kamyonetteki sürücü Ergün Yeşilyurt ile Ramazan, Ogün, Samet, Ahmet Mete, Ozan Arif ve Yunus Emre Albayrak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ahmet Mete Albayrak ise ambulans helikopterle Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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