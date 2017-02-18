Hayrabolu Kaymakamı Özdemir'e 'Bylock' gözaltısı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, () - TEkİRDAĞ'ın Hayrabolu İlçesi Kaymakamı Kürşad Özdemir, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Hayrabolu Kaymakamı Kürşad Özdemir hakkında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Özdemir, kaymakamlık lojmanında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kaymakam Özdemir, soruşturmasının sürdürüleceği Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI