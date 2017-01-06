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Hayırsever kadını dolandırdılar

ZONGULDAK'ta yaptığı bağışlarla eğitime destek veren 70 yaşındaki Resmiye Tınkır, telefonda kendisini 'öğrenci' olarak tanıtıp 7 bin lirasını alan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Olayla ilgili...

Hayırsever kadını dolandırdılar
ZONGULDAK'ta yaptığı bağışlarla eğitime destek veren 70 yaşındaki Resmiye Tınkır, telefonda kendisini 'öğrenci' olarak tanıtıp 7 bin lirasını alan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
28 yıl evde yaptığı el işlerini satarak gelir sağlayan Resmiye Tınkır, emekli öğretmen eşi Şükrü Tınkır ile birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hasta odası ve birkaç okulda konferans salonu yaptırdı. Resmiye Tınkır, eşi 3 yıl önce kalp krizi geçirerek öldükten sonra da eğitime desteğini sürdürürken son olarak İl Müftülüğü'ne konferans salonu yaptırdı.
Hayırseverliği ile tanınan Resmiye Tınkır'ı 2.5 ay önce ev telefonundan arayıp kendisini eşinin öğrencisi olarak tanıtan genç, eğitimi için ABD'ye gideceğini, ancak parasının olmadığını söyleyerek yardım istedi. Resmiye Tınkır, söylediklerine inanıp evine çağırdığı gence 7 bin lira verdi. İsminin M.Ö. olduğunu söyleyen genç, Resmiye Tınkır'a güvenini kazanmak için annesinin yaptığını söylediği el işlerini de hediye olarak verdi. Daha sonra telefonla aradığı gence ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Resmiye Tınkır, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, Resmiye Tınkır'ın arandığı cep telefonu numarasının bir kadına ait olduğunu belirlerken, soruşturmayı sürdürüyor.
Resmiye Tınkır, dolandırıcının hayırsever kişiliğini kullandığını söyleyerek, "Benim okullara, yurtlara yardım ettiğimi biliyordu. Basında çıkmıştı çünkü. Annesinden de dantel getirmiş. Yardımsever duygularımı istismar etti diye düşünüyorum. Bu kişinin bulunmasını istiyorum. İsmi de farklı olabilir. Polisten şikayetime karşılık cevap bekliyorum. İnşallah en kısa sürede cevap gelecektir" dedi.

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