Son Dakika
'Hayat yolu konvoyu' çağrısıyla yola çıkan kaçak göçmenler yakalandı
YUNANİSTAN'a gitmek için sosyal medya üzerinden yapılan 'Hayat yolu konvoyu' çağrısıyla bir araya gelen 50 kaçak göçmen, Tekirdağ'da önlem alan jandarma tarafından yakalandı. Kaçakları taşıyan 5 araç sürücüsü gözaltına alındı. Yasa...
GÜVENLİK 28.09.2019, 15:48
YUNANİSTAN'a gitmek için sosyal medya üzerinden yapılan 'Hayat yolu konvoyu' çağrısıyla bir araya gelen 50 kaçak göçmen, Tekirdağ'da önlem alan jandarma tarafından yakalandı. Kaçakları taşıyan 5 araç sürücüsü gözaltına alındı.
Yasa dışı girdikleri Türkiye'den, yine yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan, İran, Suriye ve Bangladeş uyruklu kaçak göçmenler, sosyal medya üzerinden paylaşılan 'Hayat yolu konvoyu' adlı çağrıya uyarak, Edirne'de buluştu. Yaptıkları teknik takip ile sosyal medyadaki çağrıdan haberdar olan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde güvenlik önlemi aldı. Edirne yönüne giden tüm yollarda kontrol noktaları oluşturan jandarma, şüpheli araçları denetledi.
TEM Otoyolu'nun Ergani ilçesinde yapılan denetimde Afganistan, İran, Suriye, Bangladeş uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları taşıyan 5 araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 5 sürücünün sorgusu ise sürüyor.
Yasa dışı girdikleri Türkiye'den, yine yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan, İran, Suriye ve Bangladeş uyruklu kaçak göçmenler, sosyal medya üzerinden paylaşılan 'Hayat yolu konvoyu' adlı çağrıya uyarak, Edirne'de buluştu. Yaptıkları teknik takip ile sosyal medyadaki çağrıdan haberdar olan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde güvenlik önlemi aldı. Edirne yönüne giden tüm yollarda kontrol noktaları oluşturan jandarma, şüpheli araçları denetledi.
TEM Otoyolu'nun Ergani ilçesinde yapılan denetimde Afganistan, İran, Suriye, Bangladeş uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları taşıyan 5 araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 5 sürücünün sorgusu ise sürüyor.
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
|İmsak
|05:26
|Güneş
|06:51
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:58
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Trabzonspor
|5
|6
|11. Konyaspor
|5
|6
|12. Beşiktaş
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Villarreal
|7
|11
|6. Granada
|6
|11
|7. Barcelona
|6
|10
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Real Betis
|7
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2