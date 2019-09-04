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Havuza giren Rus çocuk, boğuldu
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı otelin havuzuna giren Rus Liubov Torochkova (6) boğularak, hayatını kaybetti. Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otele tatil için ailesiyle gelen Rus Liubov Torochkova, dün otelin havuzuna...
GÜVENLİK 04.09.2019, 08:55
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı otelin havuzuna giren Rus Liubov Torochkova (6) boğularak, hayatını kaybetti.
Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otele tatil için ailesiyle gelen Rus Liubov Torochkova, dün otelin havuzuna girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, otel görevlileri tarafından havuzdan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Liubov Torochkova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Torochkova'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otele tatil için ailesiyle gelen Rus Liubov Torochkova, dün otelin havuzuna girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, otel görevlileri tarafından havuzdan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Liubov Torochkova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Torochkova'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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