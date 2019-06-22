Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

Havuza düşen 3 yaşındaki Iraklı çocuk boğuldu

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ailesiyle yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı 3 yaşındaki Almuktar Abwandoor, sitenin havuzuna düşerek boğuldu. Olay, saat 21.00 sıralarında, İlmiye Mahallesi'ndeki Süha...

Havuza düşen 3 yaşındaki Iraklı çocuk boğuldu

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ailesiyle yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı 3 yaşındaki Almuktar Abwandoor, sitenin havuzuna düşerek boğuldu.
Olay, saat 21.00 sıralarında, İlmiye Mahallesi'ndeki Süha Fazlı Villaları'nda meydana geldi. Yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı Abwandoor ailesi, site içerisinde yakınlarıyla vakit geçirirken. çocukları Almuktar Abwandoor, ailesinin yanından ayrıldı. Bir süre sonra küçük çocuğun yanlarında olmadığını fark eden aile, Almuktar'ı aramaya başladı. Almuktar'ı sitenin yüzme havuzunda hareketsiz yatarken gören aile, havuza girerek çocuğu çıkartıp sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Almuktar ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Almuktar Abwandoor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizleri geçirdi. Hastane morguna alınan Abwandoor'un cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.
Sapanca Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328