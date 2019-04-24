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Havaya ateş açıp polisten kaçan 2'si cezaevi firarisi 3 şüpheli yakalandı

ANKARA'da, hırsızlık yaptıkları şüphesiyle polis tarafından takibe alınan 3 şüpheli, durumu anlayınca otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu kaza yapan ve yaya olarak kaçmaya devam ederken havaya silahla ateş açan şüpheliler,...

Havaya ateş açıp polisten kaçan 2'si cezaevi firarisi 3 şüpheli yakalandı
ANKARA'da, hırsızlık yaptıkları şüphesiyle polis tarafından takibe alınan 3 şüpheli, durumu anlayınca otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu kaza yapan ve yaya olarak kaçmaya devam ederken havaya silahla ateş açan şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yaptıklarından şüphelendikleri 3 kişiyi takibe aldı. Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, bindikleri sahte plakalı otomobille kaçmaya başladı. Şüpheliler, yaşanan kovalamacanın sonunda Yenimahalle ilçesi Başkent Bulvarı üzerinde kaza yaptı. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, tabancayla havaya ateş açtı. 
Bunun üzerine bölgeye, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Şüphelilerin siteye saklandığını tespit eden ekipler, bölgeyi ablukaya aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheliler H.M, T.M. ve A.D. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden H.M. ile T.M'nin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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