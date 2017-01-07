Havaya ateş açan şüpheli polis tarafından yakalandı (2)

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Samsun'da havaya tabancayla ateş edip 1 ev ve 1 işyerine mermi isabet etmesine neden olduğu gerekçesiyle polis tarafından adliyeye çıkartılan Halil F.G. nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI Samsun'da havaya tabancayla ateş edip 1 ev ve 1 işyerine mermi isabet etmesine neden olduğu gerekçesiyle polis tarafından adliyeye çıkartılan Halil F.G. nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
07 Ocak 2017 Cumartesi 18:15
ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Samsun'da havaya tabancayla ateş edip 1 ev ve 1 işyerine mermi isabet etmesine neden olduğu gerekçesiyle polis tarafından adliyeye çıkartılan Halil F.G. nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
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