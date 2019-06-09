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Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA Hakkari'de üs bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırıda yaralanan ve Ankara GATA'da süren tedavisi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı...

Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA
Hakkari'de üs bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırıda yaralanan ve Ankara GATA'da süren tedavisi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar'ın taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Silah arkadaşımız 4 Mayıs tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanmış, 8 Haziran tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Muhammed KILIÇ/İSTANBUL, ()

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