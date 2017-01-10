Havalimanında merdiven boşluğundan yolcu düştü

ATATÜRK Havalimanı'nda merdivenlerin cam korunaklarına yaslanan Polonya uyruklu Michal Wochniak(33), dengesini kaybederek 7 metrelik yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.



Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Wochniak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Polonya uyruklu Michal Wochniak, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere saat 22.30 sıralarında pasaport kontrolünden geçti. Wochniak, gidiş katı transit yolcu bölümünde bulunan merdivenlerin cam korkuluklarına yaslanarak yukarı çıkarken cam kırıldı.



Dengesini kaybeden Wochniak, 7 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü. Yaralanan yolcuya ilk müdahaleyi Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) sağlık ekibi yaptı. Ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Wochniak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.