Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Havalimanında 9 metreden düşen Rus çocuk yaralandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da tatil yaptıktan sonra ülkesi Rusya'nın Moskova kentine dönmek üzere havalimanına gelen ailenin erkek çocuğu 2 yaşındaki Mischenko Gordei, 1'inci kattaki koruma parmaklıklarını aşınca, 9 metreden zemine...

Havalimanında 9 metreden düşen Rus çocuk yaralandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da tatil yaptıktan sonra ülkesi Rusya'nın Moskova kentine dönmek üzere havalimanına gelen ailenin erkek çocuğu 2 yaşındaki Mischenko Gordei, 1'inci kattaki koruma parmaklıklarını aşınca, 9 metreden zemine düşerek yaralandı.
Moskova'dan Bodrum'a 2 hafta önce tatile gelen Sergei Gordei (35), bugün eşi ve çocuğu Mischenko Gordei ile birlikte ülkesine dönmek üzere Milas- Bodrum Havalimanı'na gitti. Saat 11.00'de Moskova'ya uçacak olan aile, dış hatlar terminalinde chek-in işlemini yaptırdıktan sonra ikinci kata çıkarak uçağa biniş saatini beklemeye başladı. Anne ve babasının yanında olan Mischenko Gordei, bir anda 1'inci katın parmaklık korumaları arasından geçerek 9 metre yüksekten zemine düştü. Çocuğa ilk müdahaleyi, havalimanındaki sağlık ekipleri yaptı. Mischenko Gordei ambulansla, Milas'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Mischenko Gordei'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu, terminaldeki güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325