Havalandırma boşluğundan eve girmeye çalışan Iraklı genç 12 metreden yere çakıldı

KARAMAN'da anahtarı evde unutan Irak uyruklu Muhammed Yasin Alrashed (16), çatı katındaki havalandırma boşluğundan eve girmek isterken dengesini kaybedip düştü. İtfaiye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarılan Alrashed hastaneye kaldırıldı.

Olay,saat 15.30 sıralarında Ahi Osman Mahallesi 033 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı apartmanın en üst katında oturan Iraklı aile, anahtarı evde unuttu. Eve giremeyen aile bireylerinden Muhammed Yasin Alrashed, çatı katındaki havalandırma boşluğundan eve girmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Alrashed yaklaşık 12 metreden zemin kata düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Alrashed'in düştüğü yeri tespit ettikten sonra kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, zemin kattaki havalandırma boşluğunun duvarında Alrashed'in çıkabileceği genişlikle delik açtı. Açılan delikten çıkartılan Alrashed, olayyerinde hazır bekletilen ambulansa alınarak Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Yasin Alrashed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.



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