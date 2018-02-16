Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Merkel-Yıldırım görüşmesinde gündeme gelmişti, Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
ABD ile "normalleşme" adımıyla dolar 3.75 liranın altında
Dolar 3.75 liranın altında
ABD ve Türk dışişleri bakanları basın toplantısı CANLI
ABD ve Türk dışişleri bakanları...
İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü 2 pilot Şehit
Askeri eğitim uçağı düştü 2...

Havalandırma boşluğundan eve girmeye çalışan Iraklı genç 12 metreden yere çakıldı

KARAMAN'da anahtarı evde unutan Irak uyruklu Muhammed Yasin Alrashed (16), çatı katındaki havalandırma boşluğundan eve girmek isterken dengesini kaybedip düştü. İtfaiye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarılan Alrashed hastaneye kaldırıldı. Olay,saat...

Havalandırma boşluğundan eve girmeye çalışan Iraklı genç 12 metreden yere çakıldı
KARAMAN'da anahtarı evde unutan Irak uyruklu Muhammed Yasin Alrashed (16), çatı katındaki havalandırma boşluğundan eve girmek isterken dengesini kaybedip düştü. İtfaiye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarılan Alrashed hastaneye kaldırıldı.
Olay,saat 15.30 sıralarında Ahi Osman Mahallesi 033 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı apartmanın en üst katında oturan Iraklı aile, anahtarı evde unuttu. Eve giremeyen aile bireylerinden Muhammed Yasin Alrashed, çatı katındaki havalandırma boşluğundan eve girmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Alrashed yaklaşık 12 metreden zemin kata düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Alrashed'in düştüğü yeri tespit ettikten sonra kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, zemin kattaki havalandırma boşluğunun duvarında Alrashed'in çıkabileceği genişlikle delik açtı. Açılan delikten çıkartılan Alrashed, olayyerinde hazır bekletilen ambulansa alınarak Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Yasin Alrashed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314