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Havalandırma boşluğuna düşen yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısına çocukların beslemek için çıkardığı yavru köpek, yaklaşık 10 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Bacakları kırılan yaralı köpek, asansör boşluğuna iple indirilen...

Havalandırma boşluğuna düşen yavru köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısına çocukların beslemek için çıkardığı yavru köpek, yaklaşık 10 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Bacakları kırılan yaralı köpek, asansör boşluğuna iple indirilen bir itfaiye eri tarafından kurtarılıp, tedaviye götürüldü.
İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Sümer Sokak'taki bir sitede çocuklar, sokakta buldukları yavru köpeği soğuk havadan ve yağıştan koruyup beslemek için ailelerinden habersiz 3 katlı apartmanın çatısına çıkardı. Yavru köpek, çatıda gezinirken yaklaşık 10 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Köpeğin sesini duyan çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak havalandırma boşluğunun bulunduğu zemin kattaki dökme duvar geçit vermeyince ekipler ikinci planı devreye soktu. Çatıya çıkan ekipler, asansör boşluğundan köpeği kurtarmak için çalışmalara başladı. Çatı katındaki asansör boşluğundan arkadaşlarının desteğiyle iple inen bir itfaiye eri, havalandırma boşluğundaki köpeği kurtardı.
Yoğun çaba sonucunda kurtarılan yavru köpeğin bacaklarında kırıklar olduğu belirlendi. Yavru köpek, itfaiye ekiplerince tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne bırakıldı.

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