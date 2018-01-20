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(Havadan Görüntü) Şişli'de, seyir halindeki cip alev alev yandı

 Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() ŞİŞLİ Büyükdere Caddesi'nde lüks bir cip henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı araçtan inerek yanmaktan kurtulurken cip tamamen kullanılmaz hale...

 Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() ŞİŞLİ Büyükdere Caddesi'nde lüks bir cip henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı araçtan inerek yanmaktan kurtulurken cip tamamen kullanılmaz hale geldi.

 

Olay, saat 20.30 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde bir AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FM 798 plakalı cipin sürücüsü Berkay Berk Levent'ten Zincirlikuyu yönünde ilerlerken aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Berk, yanındaki arkadaşıyla birlikte araçtan inerek motor kısmını kontrol etmek istedi. Yangın tüpünü de yanına alan Berk kaputu açınca birden alevler yükseldi. Alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü başarlı olamayınca aracın yanışını gözyaşları içinde izledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında polisin güvenlik amacıyla caddeyi kapatması üzerine caddede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Olayı gören Sıla Polat adlı vatandaş ise şöyle konuştu: "Bir anda etraf aydınlandı. Arkadaşıma 'Ne oldu?' diye sordum. Bir anda patlama olunca arabanın etrafında insan yoğunluğu vardı. Yaralanan  olmadı Allahtan. Araç sürücü ağlıyordu. Bizde üzüldük gerçekten benimle bile içim parçalandı zor yani"

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