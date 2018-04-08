Havadan fotoğraflarla geminin çarptığı yalının son hali

Ali AKSOYER - İSTANBUL,()
İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Büyük zarar gören yalının içindeki bir çok eşya kırılmış.
FOTOĞRAFLI
Ali AKSOYER - İSTANBUL,() İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Büyük zarar gören yalının içindeki bir çok eşya kırılmış. FOTOĞRAFLI
08 Nisan 2018 Pazar 13:16
Ali AKSOYER - İSTANBUL,()
İSTANBUL Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Büyük zarar gören yalının içindeki bir çok eşya kırılmış.
FOTOĞRAFLI
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