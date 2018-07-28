SANCAKTEPE'DE OKUL DUVARI ÇÖKTÜ (2)
havadan fotoğraflar// Sancaktepe'de okul duvarı çöktü
SANCAKTEPE'DE OKUL DUVARI ÇÖKTÜ (2)
28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:26
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