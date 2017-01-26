Havaalanı inşaatında düşerek hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - İSTANBUL'da, 3'üncü havaalanı inşaatında çalışan 43 yaşındaki Taner Tosun, inşaattan düşerek öldü. Taner Tosun, Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde toprağa verildi.
Yaklaşık 1,5 ay önce 3'üncü havaalanı inşaatında çalışmaya başlayan inşaat işçisi Taner Tosun, dün inşaatta yaklaşık 5 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Taner Tosun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Taner Tosun'un cenazesi Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ne getirildi. Taner Tosun bugün Körfez Yavuz Sultan Selim Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - İSTANBUL'da, 3'üncü havaalanı inşaatında çalışan 43 yaşındaki Taner Tosun, inşaattan düşerek öldü. Taner Tosun, Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde toprağa verildi.