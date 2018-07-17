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Hava üssündeki astsubaylardan sorumlu FETÖ sanığına 8 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görev yapan astsubaylardan sorumlu öğretmen olduğu ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Serkan...

Hava üssündeki astsubaylardan sorumlu FETÖ sanığına 8 yıl hapis cezası
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görev yapan astsubaylardan sorumlu öğretmen olduğu ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Serkan Okçu, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık öğretmen Serkan Okçu ile avukatı hazır bulundu. Örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı iddialarını reddeden Okçu, beraatini istedi. Tanık ifadelerini kabul etmediğini belirten Serkan Okçu, "Tanıkların hiçbirini tanımıyorum. Bank Asya'da kredi kartım dahi yok. 2,5 yaşında bir oğlum var. En büyük cezayı o çekiyor. Terör örgütü üyesi değilim. Her şeye rağmen adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serkan Okçu'nun örgütün 'Kayseri'deki mahrem yapılanması içerisinde' yer aldığı gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Öte yandan,Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen bir başka davada, örgütün sözde 'Bölge talebe sorumlusu' olduğu iddia edilen ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuksuz sanık Murat D., 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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