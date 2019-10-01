Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 9'u aktif görevde, 5'i ihraç, 6'sı görevden uzaklaştırılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit deşifresine yönelik olarak yapılan soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 2 Yarbay, 2 Üsteğmen, 3 Teğmen ve 13 Astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 9'u aktif görevde, 5'i ihraç edilmiş, 6'sı görevden uzaklaştırılan şüphelilerin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerden bazıları gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.