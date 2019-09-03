Hava almak için otomobilden inmişlerdi; Anne öldü, 2 kızı yaralandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Erdal Yücel'in ayakkabısını değiştirmek için yol kenarına park ettiği otomobilden inen eşi ve 2 kızına, hafif ticari araç çarptı. Kazada, Erdal Yücel'in eşi Yıldız Yücel öldü, kızları Rümeysa (14) ve Hayrünisa Yücel (15) ile hafif ticari araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, D-100 yolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Amasya Cezaevi'ndeki yakınını ziyaret eden Erdal Yücel (51), ardından Ordu'nun Gölköy ilçesine dönüşe geçti. Yolda ayakkabısından rahatsızlık hisseden Yücel, yönetimindeki 52 AC 321 plakalı otomobili güvenlik şeridine çekerek, durdurdu. Yücel ayakkabısını değiştirirken, eşi Yıldız Yücel, kızları Rümeysa ve Hayrünisa Yücel de hava almak için araçtan indi. Bu sırada Kocaeli'den Gümüşhane'ye giden Mürsel Koca'nın (54) kullandığı 41 TF 654 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkıp, Yücel'in otomobilinin sağındaki Yıldız, Rümeysa ve Hayrünisa Yücel'e çarptı.

Yıldız Yücel olay yerinde hayatını kaybetti, Rümeysa ve Hayrünisa Yücel ile hafif ticari araçtaki Mürsel, Elif (64) ve İpek Koca (52) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemelerin ardından Yıldız Yücel’in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza sırasında başka araçta bulunan ve olayı duyarak gelen Yıldız Yücel'in kız kardeşi Hanife Tepe, sinir krizi geçirdi. Ayakkabı değiştirmek için otomobilini durduran ve kazada hafif yaralanan sürücü Erdal Yücel de gözyaşlarına boğuldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



